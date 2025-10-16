Samsun'da Tefecilik Operasyonunda 3 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan biri kadın 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan S.Ç. isimli kadın ile H.K. ve V.N'nin işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye götürüldü.

İlkadım ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere dün eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, tefecilik karşılığı alınan 25 senet, ruhsatsız tabanca, borçluların listelendiği 2 ajanda, suçla ilgili not kağıtları, 2 senet koçanı, 5,36 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar para ve çeşitli dijital materyal ele geçirmiş, 3 şüpheliyi gözaltına almıştı.