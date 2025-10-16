Samsun'da Tefecilik Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı

Samsun'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan S.Ç. isimli kadın ile H.K. ve V.N'nin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.N. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan H.K. tutuklandı, S.Ç. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

İlkadım ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere dün eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, tefecilik karşılığı alınan 25 senet, ruhsatsız tabanca, borçluların listelendiği 2 ajanda, suçla ilgili not kağıtları, 2 senet koçanı, 5,36 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar para ve çeşitli dijital materyal ele geçirmiş, 3 şüpheliyi gözaltına almıştı.