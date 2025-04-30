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Samsun'da Tefecilik Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'da Tefecilik Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltına Alındı
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Samsun'da düzenlenen tefecilik operasyonunda, ruhsatsız silahlarla birlikte iki şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin yaptığı araştırmalarda, şüphelilerin faiz karşılığında borç para verdiği ve bunu gizlemek için sahte senet imzalattığı ortaya çıktı.

Samsun'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik suçlarının önlenmesine yönelik İlkadım, Atakum ve Çarşamba ilçelerinde çalışma yürüttü.

Ekipler düzenlenen operasyonda C.K. (67) ve A.K. (34) gözaltına aldı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 23 tabanca fişeği ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin, faiz karşılığında borç para verdiği ve bu durumu gizlemek amacıyla araç satışı yapılmış gibi göstererek senet imzalattığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
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