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Samsun'da Tefecilik Operasyonu: Baba ve Oğlu Gözaltında

Samsun'da Tefecilik Operasyonu: Baba ve Oğlu Gözaltında
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Samsun'da düzenlenen operasyonla tefecilik yaptığı iddia edilen 67 yaşındaki C.K. ve 34 yaşındaki oğlu A.K. gözaltına alındı. Eş zamanlı operasyonda ruhsatsız silah ve dijital materyaller ele geçirildi.

SAMSUN'da düzenlenen 'Tefecilik' operasyonunda C.K., (67) ve oğlu A.K. (34) gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, faiz karşılığında borç para verdikten sonra bu durumu gizlemek için satışı yapmış gibi gösterip, senet imzalattığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü. Çarşamba, İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 1 ruhsatsız tabanca, 23 tabanca fişeği ve dijital materyaller ele geçirildi. Olayla ilgili A.K., (34) ve babası C.K., (67), 'Tefecilik' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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