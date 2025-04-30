Samsun'da Tefecilik Operasyonu: Baba-Oğul Gözaltında

SAMSUN'da düzenlenen 'Tefecilik' operasyonunda C.K., (67) ve oğlu A.K. (34) gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, faiz karşılığında borç para verdikten sonra bu durumu gizlemek için satışı yapmış gibi gösterip, senet imzalattığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü. Çarşamba, İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 1 ruhsatsız tabanca, 23 tabanca fişeği ve dijital materyaller ele geçirildi. Olayla ilgili A.K., (34) ve babası C.K., (67), 'Tefecilik' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haber-Kamera: Gökçen ÖZEN/SAMSUN,