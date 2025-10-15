Haberler

Samsun'da Tefecilik Operasyonu: 3 Gözaltı

Samsun'da Tefecilik Operasyonu: 3 Gözaltı
Güncelleme:
Samsun'da gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda, suç unsurları ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince tefecilik yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

İlkadım ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 25 tefecilik karşılığı alınan senet, ruhsatsız tabanca, borçluların listelendiği 2 ajanda, suçla ilgili not kağıtları, 2 senet koçanı, 5,36 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar para ve çeşitli dijital materyaller ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek
