Samsun'da Tefecilik Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı

Samsun'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik suçlarının önlenmesine yönelik İlkadım, Atakum ve Çarşamba ilçelerinde çalışma yürüttü.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda C.K. (67) ve A.K. (34) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. C.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların ikametlerindeki aramada, ruhsatsız tabanca, 23 tabanca fişeği ve çeşitli dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin, faiz karşılığında borç para verdiği ve bu durumu gizlemek amacıyla araç satışı yapılmış gibi göstererek senet imzalattığı tespit edildi.