Samsun'da 'tefeci' operasyonu: 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

SAMSUN'un İlkadım ve Çarşamba ilçesinde düzenlenen 'tefeci' operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'tefeci' soruşturması kapsamında İlkadım ve Çarşamba ilçelerindeki belirlenen adreslere 2 gün operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, mağdura ait toplam 5 milyon 195 bin lira bedelli 6 çek fotokopisi, 1 adet 40 bin lira bedelli senet, 1 ruhsatsız tabanca, 160 tabanca mermisi ve 6 dijital materyal ele geçirildi. Olayla ilgili M.A., H.K. ve B.K. gözaltına alındı. M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, H.K. ve B.K. ise adliyeye sevk edildi.