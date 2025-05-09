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Samsun'da Tavuk Zehirlenmesi: 213 İşçi Hastanelik oldu

Samsun'da Tavuk Zehirlenmesi: 213 İşçi Hastanelik oldu
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir yemek firmasının servis ettiği tavuktan yiyen 213 işçi, rahatsızlanarak hastanelere başvurdu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü inceleme başlatırken, işçilerin hayati tehlikesinin olmadığını bildirildi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tavuk yedikten sonra rahatsızlanan firma ve fabrika işçilerinin sayısı 213'e çıktı.

İlçede faaliyet gösteren 11 firma ve fabrikaya yemek hizmeti veren şirketin dün öğle saatlerinde servis ettiği tavuktan yiyen ve istifra ile baş dönmesi şikayetleriyle hastanelere başvuranların sayısı 213'e yükseldi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, yemek firmasına giderek incelenmek üzere numune aldı.

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında, ifadesi için emniyete götürülen yemek firmasının yetkilisi, aşçı ve gıda mühendisinin işlemleri sürüyor.

İşçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak hastanelere başvuranların sayısında artış olabileceği belirtildi.

Tekkeköy ilçesindeki organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren 11 firma ve fabrikada çalışan 188 işçi dün yedikleri tavuktan zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere başvurmuştu.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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