Samsun'da taş ocağında uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü öldü

CANİK, SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde taş ocağında devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Yılanlıdere mevkisinde Samsun Büyükşehir Belediyesine ait taş ocağında Nihat Yılmaz'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen kamyon, kayaları boşaltırken yaklaşık 100 metrelik uçuruma devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan ve ekiplerce çıkarılan Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yılmaz'ın cenazesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.