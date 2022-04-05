Samsun'da taş ocağında uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü öldü - Haberler

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Samsun'da taş ocağında uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü öldü

AA - Mustafa Çavuş - Güncel
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Samsun'da taş ocağında uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü öldü

Samsun'un Canik ilçesinde taş ocağında devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

CANİK, SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde taş ocağında devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Yılanlıdere mevkisinde Samsun Büyükşehir Belediyesine ait taş ocağında Nihat Yılmaz'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen kamyon, kayaları boşaltırken yaklaşık 100 metrelik uçuruma devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan ve ekiplerce çıkarılan Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yılmaz'ın cenazesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Mustafa Çavuş - Güncel

Nihat Yılmaz, Samsun, Canik, Güncel, Haberler

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