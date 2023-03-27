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Samsun'da tartıştığı kuzeni ve erkek arkadaşını bıçaklayan kişi tutuklandı

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Samsun'da tartıştığı kuzeni ve erkek arkadaşını bıçaklayan kişi tutuklandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 2 kişiyi bıçakla yaralayan kişi tutuklandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 2 kişiyi bıçakla yaralayan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kirazlıkçay Mahallesi'nde H.T, tartıştığı kuzeni ve kuzeninin erkek arkadaşını bacaklarından bıçaklayarak yaraladı.

Şüpheli ihbar üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde yakalandı.

Gözaltına alınan H.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Çarşamba Samsun Güncel Haberler

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