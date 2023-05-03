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Samsun'da tartıştığı kız arkadaşını silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Samsun'da tartıştığı kız arkadaşını silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Samsun'un Atakum ilçesinde tartıştığı kız arkadaşını silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde tartıştığı kız arkadaşını silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle'deki bir rezidansta dün akşam saatlerinde C.K. (21) ile kız arkadaşı K.T. (43) arasında tartışma çıktı. C.K, tartışmanın ardından yanında bulunan tabancayla ateş ederek kız arkadaşını yaraladı.

Sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli ise İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerince yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosuna götürüldü.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Samsun Güncel Haberler

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