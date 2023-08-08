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Samsun'da tartıştığı kişiyi bıçaklayan şahıs tutuklandı

Güncel Haberler

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişi, tartıştığı M.K.'yi boynundan bıçaklayarak kaçtı. Yaralanan M.K. hastaneye kaldırılırken, şüpheli B.K. ise gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Samsun'da tartıştığı şahsı boynundan bıçaklayan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Kayagüney Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tartıştığı M.K.'yi boynundan bıçaklayan B.K. kaçtı.

Bıçakla yaralanan M.K., Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. B.K., Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.K., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Atakum Samsun Güncel Haberler

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