Samsun'da tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı - Haberler

Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan tartışmada bir kişi bıçakla yaralandı; gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, Karasamsun Mahallesi'nde M.Ş. (28) ile F.İ.Ş. (40) arasında kız meselesinden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından M.Ş, yanında bulunan bıçakla F.İ.Ş'yi yaraladı.

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan şüpheli ise İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerince yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.