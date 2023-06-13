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Samsun'da Tartışmada Silahla Kendini Vuran Şahıs Yaralandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde yaşanan tartışmada silahla kendini vuran bir kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çıkan tartışmada silahla kendini vurdu

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan tartışmada silahla kendini vuran şahıs yaralandı.

Olay, Kızılırmak Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.A.'nın henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi ile yaşadığı tartışma kavgaya dönüştü. Kimliği belirlenemeyen şahıs olay yerinden kaçtı. 55 AHG 238 kamyonetle olay yerine gelen İ.G. ile O.A. arasında çıkan tartışmada İ.G.'nin elindeki silah ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun İ.G'nin sağ bacağına isabet etti. Yaralanan şahıs sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Şükrü Uluçay - Güncel

Samsun Bafra Güncel Haberler

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