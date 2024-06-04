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Samsun'da Tartışma Sonucu Pompalı Tüfekli Saldırı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişi, tartıştığı oğlu ile yanındaki şahsı pompalı tüfekle yaraladı. Olay sonucunda yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve saldırgan gözaltına alındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişi, tartıştığı oğlu ile yanındaki şahsı pompalı tüfekle yaraladı.

Alınan bilgiye göre, M.C, Orta Mahalle Zafer Sokak'ta Y.K'ye ait dükkanda bulunan oğlu E.C'nin yanına gitti. Burada M.C. ile E.C. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda M.C, aracında bulunan pompalı tüfeği alarak ateş açtı. Açılan ateş sonucu E.C. ile iş yerinde bulunan Y.K. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

M.C. ise Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Çarşamba Samsun 3.Sayfa Güncel Haberler

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