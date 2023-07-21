Samsun'da Tartışma Sonucu Pompalı Tüfekle Yaralanan Şüpheli Tutuklandı

Samsun'da bir tartışma sonucu pompalı tüfekle başından vurulan şüpheli tutuklandı. Olayda yaralanan kişinin tedavisi devam ediyor.

SAMSUN'da tartıştığı husumetlisi S.T.'yi (26) pompalı tüfekle başından vurarak ağır yaralayan F.T. (16) dün yakalanarak gözaltına alındı. Bugün adliyeye sevk edilen F.T., tutuklandı.

Olay, 11 Haziran'da İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, F.T. ve arkadaşı K.A.D.(16), mahalle muhtarlığının önünde husumetlisi S.T.'yi bekledi. Bir süre sonra S.T.'nin otomobiliyle gelmesinin ardından F.T., montunun içine sakladığı pompalı tüfeği çıkarıp, S.T.'nin başına 1 el ateş etti. S.T. ağır yaralandı. F.T. ve K.A.D. kaçtı.

Firar eden F.T.'de ise dün yakalandı. Adliyeye sevk edilen F.T., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan yaralı F.T'nin tedavisinin sürdüğü belirtildi.