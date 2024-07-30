Samsun'da Tartışma Sonucu Pikap Kundaklandı
Samsun'un Atakum ilçesinde tartıştığı kişiye ait pikabı kundakladığı öne sürülen şüpheli yakalandı. Esenevler Mahallesi'nde gece saatlerinde çıkan tartışmanın ardından pikabın camını kıran şüpheli, aracı ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.
Samsun'un Atakum ilçesinde tartıştığı kişiye ait pikabı kundakladığı öne sürülen şüpheli yakalandı.
Esenevler Mahallesi 365 Sokak'ta gece saatlerinde Ö.T. ile alkollü olduğu öğrenilen E.T. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından pikabın camını kıran E.T, aracı ateşe verdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araçta çıkan yangını söndürdü.
E.T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.