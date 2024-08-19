Samsun'da Tartışma Sonucu Baba Bıçaklandı

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde annesiyle tartıştığı gerekçesiyle babasını sırtından ve karnından bıçaklayan Arda U., gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, saat 22.00 sıralarında büfe işleten Mustafa U. ile eşi Fatma U. arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmayı oğlu Arda U. ile kızı Tuğçe U., biber gazı sıkarak yatıştırdı. Fatma U., bu sırada KADES uygulaması üzerinden ihbarda bulundu. Fatma U., eve polis geldiğinde eşinin sakinleştiğini, şikayeti bulunmadığını söyledi.

Saat 03.00 sıralarında ise Arda U. ile babası Mustafa U. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Arda U. babasını sırtından ve karnından bıçaklayıp, evden çıktı. Tartışma seslerine uyanan aile, Mustafa U.'yu yerde kanlar içinde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mustafa U., sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı.

Mustafa U.'nun hayati tehlikesinin sürdüğü bildirilirken, şüpheli Arda U. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,