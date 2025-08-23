Samsun'da Tarlada Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Alaçam ilçesinde Sancar Mahallesi'nde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 15 dönüm arazi etkilendi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde tarlada çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Sancar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir sebeple örtü yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangında yaklaşık 15 dönüm arazi etkilendi.

