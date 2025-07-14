Samsun'da "Tarihi Süreç Açısından 15 Temmuz" paneli düzenlendi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulamaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan, Samsun Müzesi'nde düzenlenen panelde, askeri müdahalelerin gelişmekte olan ülkelerde sıkça görüldüğünü, Türkiye'de 1960 darbesi ile başlayan süreçte 1971 muhtırası, 1980 askeri müdahalesi, 28 Şubat dönemi gibi askeri müdahalelerin yaşandığını söyledi.

Daha önceki darbeleri Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içinden gelişen bir irade ile subaylar gerçekleştirirken, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünü dini cemaat görüntüsü altında CIA uzantılı gizli bir örgütün yaptığını ifade eden Çağlayan, şunları kaydetti:

"Fethullah Gülen tarafından 1965 sonrası vaaz kasetleri ile başlatılan, ışık evleri, öğrenci yurtları, yaz kampları, dershaneler, özel okullar ve üniversiteler ile Türk gençliği devşirilmiş, başta ailesi olmak üzere vatan ve milli bütün aidiyetleri yok edilmiştir. Sadece örgüte mistik karizmatik bir karakter olarak kendini kabul ettiren Gülen'e adanmış sadakat duyguları ile yetiştirilen sözde 'altın nesil', 15 Temmuz 2016 teşebbüsü ile 'hain nesil' olarak Türk milletinin bağımsızlığına, milli iradesine suikast düzenlemiştir."

Fethullah Gülen tarafından koordine edilen yapının Türkiye dışına taşarak Türk cumhuriyetleri başta olmak üzere Asya, Afrika ve Avrupa, Amerika ülkelerinde yüzlerce ilk ve orta öğretim okulları ve üniversiteler açmayı başardıklarını anlatan Çağlayan, şunları kaydetti:

"Özellikle Papa II. John Paul ile Mart 1998'deki görüşmesinden sonra Katolik kilisesinin dinler arası diyalog çalışmaları ile İbrahimi dinlerde buluşmak istedikleri etkinlikleri düzenledi. Türkiye'de başta TSK, yargı, emniyet, eğitim ve üniversiteler olmak üzere bütün devlet kurumlarına legal, illegal yöntemlerle yerleşerek paralel devlet yapılanmasına giden örgüt, 15 Temmuz'da gerçek yüzünü bütün Türkiye'ye gösterdi. O gece başlatılan kanlı darbe girişimini Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile meydanlarda toplanan Türk halkı iradesiyle, kanıyla, canıyla engelledi. Mülkiyeti Türk milletine ait olan uçaklar, tanklar, tüfekler ile halkın üzerine ateş açan, TBMM, külliye, Emniyet Genel Müdürlüğü, Genelkurmay Başkanlığı binası, Boğaziçi Köprüsü gibi kritik kurum ve mekanları bomba ve mermilerle kontrol altına almaya çalışan şerefli Türk ordusunun üniformalarını gasp etmiş hainleri, Ömer Halisdemir gibi kahraman ordu mensuplarımız ve iradesine sahip çıkan Türk milleti bertaraf etmiştir. 15 Temmuz milletin zaferi ile sonuçlanmıştır."

OMÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faruk Sancar ise 15 Temmuz darbe girişiminin Cumhuriyet tarihinde yaşanan diğer darbe girişimlerinden farklı özellikler gösterdiğine işaret etti.

Diğer darbe teşebbüslerinin silahlı kuvvetler içinden bir kadronun devlet idaresini ele geçirmek üzere gerçekleştirdiği bir eylem olduğunu dile getiren Sancar, "15 Temmuz kalkışması bunlardan farklı olarak doğrudan sivil bir grup tarafından sevk ve idare edilen ama aynı zamanda silahlı kuvvetler içinde yuvalanmış bir grubun eliyle gerçekleştirilen bir kalkışmadır. Zira ülkemizin bundan sonraki süreçte etkin bir aktör mü olacağı yoksa İslam coğrafyasının birçok bölgesinde görüleceği üzere devlet iktidarının irili ufaklı dini veya seküler grup ve cemaatler tarafından parsellendiği, bu sebeple de dış güçlerin manipülasyonuna açık hale geldiği bir yapıya mı bürüneceği sorusuna verilecek cevap, bu problemin çözümü ile yakından ilgilidir." diye konuştu.

Programa Samsun Valisi Orhan Tavlı, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ile vatandaşlar katıldı.