Samsun'da tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler

Samsun'da tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı Samsun'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Samsun'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, G.S. (54), M.Ş. (38) ve Ö.A'nın (41) Tekirdağ'dan tarihi eser getirerek Samsun'da satacakları bilgisi üzerine çalışma yürüttü. Takip edilen aracı Canik ilçesi Dereler Mahallesi'ndeki petrol istasyonunda durduran ekipler, yaptıkları aramada, Mısır firavunu görünümlü heykel, metal dedektörü, aksiyon kamerası, altın görünümlü sarı renkli bilezik ile çeşitli eşyalar ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmaya götürüldü. Ele geçirilen eserler ise incelenmek üzere Samsun Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. AA / Recep Bilek - Güncel Tekirdağ Hisarcık Samsun Canik Güncel Haberler

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