Samsun'da Tarihi Eser Operasyonu: 23 Obje Ele Geçirildi
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yapılan operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 23 obje ele geçirildi. Operasyon sonucunda 17 sikke, 5 tarihi obje, 1 el dedektörü ve 1 kursıkı tabanca bulundu. Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 23 obje ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince N.Ç'nin tarihi eser niteliği taşıyan malzemeleri satacağı bilgisi üzerine adresine operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada, 17 sikke, 5 tarihi obje, 1 el dedektörü, 1 kursıkı tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.