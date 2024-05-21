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Samsun'da Tarihi Eser Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Samsun'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Polis, Vezirköprü ilçesinde tarihi eser buldukları iddia edilen şüphelileri yakaladı ve çok sayıda sikke ve obje ele geçirdi.

Samsun'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğünce, kent genelinde her türlü kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma yürütüldü.

Vezirköprü ilçesinin kırsal bölgelerinde iki kişinin dedektörle arama yaparak tarihi eser buldukları, bunları satmak için ilçe merkezinde müşteri aradıkları bilgisi üzerine operasyon düzenleyen polis, şüpheliler R.G. ile H.İ.K'yi yakaladı.

Zanlıların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada, Helenistik, Roma, Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 121 sikke, 10 obje ile 2 dedektör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Vezirköprü Operasyon Samsun Güvenlik Suç Güncel Haberler

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