Samsun'da Tarihi Eser Operasyonu: 12 Tabanca ve 4 Kama Ele Geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, tarihi eser niteliğinde 12 tabanca, 4 kama ve kılıç bulundu.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde 12 tabanca, 4 kama ile kılıç ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel