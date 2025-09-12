Haberler

Samsun'da Tarihi Eser Operasyonu: 12 Tabanca ve 4 Kama Ele Geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, tarihi eser niteliğinde 12 tabanca, 4 kama ve kılıç bulundu.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde 12 tabanca, 4 kama ile kılıç ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
