Samsun'da Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon
Samsun'un İlkadım ilçesinde yapılan operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, Osmanlı dönemine ait 16 etnografik eser ve 28 gümrük kaçağı çakmak ele geçirildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, 1789-1808 yıllarına tarihlenen Osmanlı dönemine ait 16 etnografik eser ile 28 gümrük kaçağı çakmak ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel