Samsun'da Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon

Samsun'un İlkadım ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, 1789-1808 yıllarına tarihlenen Osmanlı dönemine ait 16 etnografik eser ile 28 gümrük kaçağı çakmak ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.