Haberler

Samsun'da Taksi Şoförü Manzara Yaratan Kaza Anından Kurtuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, taksi şoförü Tolga Erbay, önüne çıkan kamyonetle çarpışmaktan son anda kaçındı. Olay anı araç içi kameraya yansıdı. Erbay, 26 yıllık sürüş tecrübesiyle kazayı atlattığını ve ailesini kurtardığını ifade etti.

SAMSUN'nun Tekkeköy ilçesinde kavşakta önüne kamyonet çıkan taksi şoförünün manevra yapıp kazayı önlediği anlar, araç içi kamerasına yansıdı. Taksi şoförü Tolga Erbay (46), "3 saniyelik bir olaydı, aniden çıktı önümüze. Arabamı sağ tarafa atmaya çalıştım. Çok şükür ki hayattayız" dedi.

Belçika'dan Samsun'a 4 Kasım'da cenaze için gelen biri çocuk, biri ise hamile kadın olmak üzere 12 kişilik gurbetçi aile, Canik ilçesindeki alışveriş merkezinden çıkıp, Çarşamba ilçesindeki evlerine gitmek için taksi durağına gitti. Aile, 3 taksi ile yola çıktı. Tolga Erbay'ın kullandığı taksinin önüne, Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu yolunda ilerlerken kamyonet çıktı. Erbay, manevralar yapıp, el frenini çekip indirerek kamyonete çarpmaktan kurtuldu. Metrelerce savrulan takside yaralanan olmadı. Kamyonet sürücüsü ise kaçtı. O anlar, taksinin araç içi kamerasına yansıdı.

Şikayet üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis, sürücünün K.Ş. olduğunu tespit etti. Sürücü K.Ş.'ye, Bölge Trafik Şube Müdürlüğü tarafından 'Sola dönüş kurallarına riayet etmemek' ve 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçlarından para cezası uygulandı.

'3 SANİYELİK BİR OLAYDI'

DHA'ya konuşan taksi şoförü Tolga Erbay, "Arabada hamile bir bayan vardı, cenazeye geldiklerini söylediler. O anda benim dikkatimi çeken başka bir araba vardı. Ben dikiz aynasından arkamdaki arabayı takip ediyordum. Ben de arkadan dikiz aynasından onu kontrol ederken saliseyle bayan 'Ağabey ağabey' deyince direkt yola konsantre oldum. 3 saniyelik bir olaydı, aniden çıktı önümüze. Arabamı sağ tarafa atmaya çalıştım. Bariyerlere çok yaklaştım. El frenini sürekli kaldırıp indirerek kontrol altında tutmaya çalıştım. Bir elim de direksiyondaydı. Arkamdaki Rüya abi de dörtlülerini yakarak arkamdan araba çarpmasını engelledi" dedi.

'ÇOK ŞÜKÜR Kİ HAYATTAYIZ'

26 senedir aktif araç kullandığını söyleyen Erbay, "Bu çok büyük, aşırı büyük bir olay. Yani bu aslında anlatmak çok kolay geliyor ama yaşanınca gerçekten zor oluyor. O araba içindeki bağırışlar, tabi hayatta kalmamızın yüzde 80'i Rabb'imin vermiş olduğu bize mükafat diyelim yani. Yüzde 20'si bizim tecrübemiz diyelim. Sol aynamızı kasaya takmışız dikiz aynasını. Onu değiştirdik. Arabanın bir yerinde çizik olmuş. O şekilde çok şükür hayattayız. En mutlusu da işte aileyi kurtardık. Kendimi kurtardım, malımı kurtardım. Ben bununla ailemi geçindirmek zorundayım. Zor gündü ama sonunda gurur verici bir olaydı" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırdı

İsrail rahat durmuyor! Bir ülkeye daha saldırı başlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası açtı

Erdoğan, Özgür Özel'in Ümraniye'deki sözleri için harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manifest davasında yeni karar: İmza zorunluluğu kaldırıldı

Manifest'in "hayasızca hareket" davasında yeni karar
MHP Ankara İl Başkanı, Latif Doğan'ın başından aşağı desteyle para yağdırdı

Görüntü olay oldu! Bahçeli görmesin
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
Manifest davasında yeni karar: İmza zorunluluğu kaldırıldı

Manifest'in "hayasızca hareket" davasında yeni karar
Cengiz Ünder'in sevgilisine aldığı hediyenin fiyatı olay oldu

Sevgilisine aldığı hediyenin fiyatı olay oldu
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Taksi şoförünün manevra yapıp kazayı önlediği anlar araç içi kamerasına yansıdı

Üzerlerine gelen kabusu böyle seyrettiler
Taş ocağındaki göçükten kahreden haber! İşçinin cansız olma ihtimali kalmadı

Göçükteki işçi için tüm umutlar tükendi, arama çalışmaları durduruldu
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İlkay Gündoğan'ın dönüş tarihi belli oldu

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İşte İlkay'ın dönüş tarihi
Kayıp olarak aranan gencin dere yatağında cansız bedeni bulundu

Kayıp olarak aranan genç dere yatağında korkunç halde bulundu
Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde ölü bulundu

Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.