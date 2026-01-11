Haberler

Samsun'da Otomobilin Takla Atıp 2 Araça Çarptığı Kazada 4 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Canik ilçesinde bir otomobilin takla atarak karşı yöne geçip iki araca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay anı araç kamerasına yansıdı.

SAMSUN'un Canik ilçesinde otomobilin takla atıp karşı yöne geçerek 2 araca çarptığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, araç kamerasına yansıdı.

Kaza, dün Atatürk Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana geldi. S.Ç.'nin kontrolünü yitirdiği 54 AOT 838 plakalı otomobil, refüjdeki elektrik direğine çarpıp takla atarak karşı yöne geçip H.A. yönetimindeki 61 AJZ 699 plakalı otomobil ile M.E.Ç. yönetimindeki minibüse çarptı. Kazada, otomobildeki H.Ç., M.A.Ç. ve T.Ç. ile minibüsteki H.Ç., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin müdahalesi sonrası hastaneye götürülüp, tedaviye alındı.

Bir otomobilin araç kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber: Emre ÖNCEL/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek

Komşu alev alev yanarken bu iddia tansiyonu iyice yükseltecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bebeğin ağlaması mahalleyi ayağa kaldırdı! Pencereden giren ekipler şaşkınlık yaşadı

Bu nasıl vicdan! Bebeğin ağlaması mahalleyi ayağa kaldırdı
Pakistan'da düğün evindeki tüpün patlaması sonucu 8 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Düğün evinde tüp patladı: Gelin ve damat dahil 8 kişi öldü
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez uçak kazasında hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı korkunç kazada can verdi! Rüyasında defalarca görmüş
Trump'tan bir ilk! Ülkenin ilhak edilmesi için orduya talimat verdi

Korkulan oldu! Ülkenin ilhak edilmesi için ilk somut adımı attı
Bebeğin ağlaması mahalleyi ayağa kaldırdı! Pencereden giren ekipler şaşkınlık yaşadı

Bu nasıl vicdan! Bebeğin ağlaması mahalleyi ayağa kaldırdı
Fenerbahçe taraftarından güvenlik görevlilerine büyük jest

Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Yürekleri ısıtan görüntü
Ayrılığın perde arkası duyuruldu: Stefan Kuntz için taciz iddiası

''Ailevi sebepler demişti'' Ayrılık nedeni bambaşkaymış