Samsun'da Tadilat Yapılan Binada İskelenin Çökmesi: İşçiler Kurtarıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Canik ilçesinde yapılan tadilat sırasında 11 katlı binanın dış cephesindeki iskele çöktü. Halatlarla asılı kalan 2 işçi, bina sakinlerinin yardımıyla kurtarıldı. Olay, iş güvenliği tedbirlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Samsun'un Canik ilçesinde tadilat yapılan 11 katlı binanın dış cephesindeki iskele yıkıldı, halatlarla güvenlik tedbiri alan 2 işçi, bina sakinlerinin yardımıyla kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, 11 katlı bir binanın dış cephesinde yapılan tadilat sırasında iskelenin çökmesi sonucu 2 işçi halatlarda asılı kaldı.

Metrelerce yükseklikte mahsur kalan işçiler, bina sakinlerinin uğraşlarıyla kurtarıldı.

Çalışanların iş güvenliği kapsamında aldıkları tedbir, olası kayıpların önüne geçti.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
Mısır'da kısa şortla deveye bindi, sonrasında olanlar inanılmaz

Mısır'da kısa şortla deveye bindi, sonrasında olanlar inanılmaz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'53 derece' uyarısı yapılan Antalya'da vatandaşlar soluğu sahillerde aldı

Bir ilimiz adeta kavruldu! Caddeler boş kaldı, sahiller doldu taştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.