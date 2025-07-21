Samsun'da Tadilat Yapılan Binada İskelenin Çökmesi: İşçiler Kurtarıldı
Samsun'un Canik ilçesinde yapılan tadilat sırasında 11 katlı binanın dış cephesindeki iskele çöktü. Halatlarla asılı kalan 2 işçi, bina sakinlerinin yardımıyla kurtarıldı. Olay, iş güvenliği tedbirlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.
Samsun'un Canik ilçesinde tadilat yapılan 11 katlı binanın dış cephesindeki iskele yıkıldı, halatlarla güvenlik tedbiri alan 2 işçi, bina sakinlerinin yardımıyla kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre, 11 katlı bir binanın dış cephesinde yapılan tadilat sırasında iskelenin çökmesi sonucu 2 işçi halatlarda asılı kaldı.
Metrelerce yükseklikte mahsur kalan işçiler, bina sakinlerinin uğraşlarıyla kurtarıldı.
Çalışanların iş güvenliği kapsamında aldıkları tedbir, olası kayıpların önüne geçti.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel