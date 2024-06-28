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Samsun'da Tabelaya Çarpan Araç Devrildi, Sürücü Yaralandı

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Samsun'un Terme ilçesinde hafif ticari araç, yol kenarındaki tabelaya çarparak devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Terme ilçesinde tabelaya çarparak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.K. (66) idaresindeki 52 FP 290 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Ordu kara yolu Gökçeağaç mevkisinde yol kenarındaki tabelaya çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ters dönen araçta yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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