Samsun'da tabancayla yakalanan 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

Samsun'un İlkadım ilçesinde tabancayla yakalanan 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

İlkadım Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede asayiş olayların önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Uygulama ve denetim gerçekleştiren ekipler, yaptıkları aramada, 4 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ile 21 fişek ele geçirdi.

Ekipler, tabancayla yakalanan 5 kişi hakkında adli işlem başlattı.