Samsun'da tabancayla yakalanan 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı
Samsun'un İlkadım ilçesinde yapılan uygulama ve denetimde, tabancayla yakalanan 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. İlkadım Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 ruhsatsız tabanca ve 21 fişek ele geçirdi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde tabancayla yakalanan 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
İlkadım Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede asayiş olayların önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Uygulama ve denetim gerçekleştiren ekipler, yaptıkları aramada, 4 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ile 21 fişek ele geçirdi.
Ekipler, tabancayla yakalanan 5 kişi hakkında adli işlem başlattı.