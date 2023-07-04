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Samsun'da Tabancayla Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti

Samsun'da Tabancayla Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti

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Samsun'un Canik ilçesinde tabancayla vurulan Burak Kasap hayatını kaybetti. Polis, şüphelinin kimliğini belirledi ve yakalanması için çalışmalar sürüyor.

HAYATINI KAYBETTİ

Samsun'un Canik ilçesinde bu sabah başından ve dizinden tabancayla vurularak ağır yaralanan Burak Kasap (30), kaldırıldığı özel hastanede, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın şüphelisinin kimliğini belirledi. Burak Kasap'ı öldürdüğü iddia edilen Ebubekir K.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre Öncel - Güncel

Samsun Canik Güncel Haberler

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