Samsun'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
Çarşamba ilçesinde meydana gelen kazada, SUV tipi araç refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrildi. Araçta bulunan S.Ş. yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde SUV tipi aracın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ü.Ş. (26) idaresindeki 55 KJ 789 plakalı SUV tipi araç, Samsun-Ordu kara yolu Acıklı mevkisinde refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi.

Kazada araçta bulunan ve yaralanan S.Ş. (48), 112 Acil Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
