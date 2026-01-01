Samsun'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Çarşamba ilçesinde meydana gelen kazada, SUV tipi araç refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrildi. Araçta bulunan S.Ş. yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde SUV tipi aracın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ü.Ş. (26) idaresindeki 55 KJ 789 plakalı SUV tipi araç, Samsun-Ordu kara yolu Acıklı mevkisinde refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi.
Kazada araçta bulunan ve yaralanan S.Ş. (48), 112 Acil Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel