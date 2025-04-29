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Samsun'da Sürüs halinde Gezen Sahipsiz Köpekler Toplandı

Samsun'da Sürüs halinde Gezen Sahipsiz Köpekler Toplandı
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Samsun'un Atakum ilçesinde, gece sürü halinde gezen sahipsiz köpekler, vatandaşların ihbarı üzerine toplandı. 14 köpek ve 9 yavru, hayvan barınağına teslim edildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde sürü halinde gezen sahipsiz köpekler ihbar üzerine ekipler tarafından toplandı.

Alaçam ile Serhat caddelerinin kesiştiği bölgede, gece köpeklerin sürü halinde gezdiğini görüntüleyen bir vatandaş, durumu yetkililere bildirdi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın talimatıyla aynı gün içinde harekete geçen Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Atakum Belediyesi ekipleri, 14 sahipsiz köpek ile bunların 9 yavrusunu toplayarak Samsun Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağına teslim etti.

Söz konusu bölgede sürü halinde gezen ve tehlike arz eden sahipsiz köpeklerden rahatsız olan vatandaşlar, taleplerini dikkate alan ve aynı gün içinde gereğini yapan yetkililere ve ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
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