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Samsun'da şüpheli çantadan yiyecek ile kıyafet çıktı

Samsun'da şüpheli çantadan yiyecek ile kıyafet çıktı

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Samsun'da otobüs durağına bırakılan şüpheli çantadan yiyecek ve kıyafet çıktı.

Samsun'da otobüs durağına bırakılan şüpheli çantadan yiyecek ve kıyafet çıktı.

Samsun Valiliği yakınında bulunan otobüs durağında şüpheli çanta bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Atatürk Bulvarı'nı trafiğe kapatan ekipler, olay yerine bomba imha uzmanı çağırdı.

Fünyeyle patlatılan bavuldan yiyecek ile kıyafet çıktı. Daha sonra yol trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Çavuş - Güncel

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