Samsun'da Şüpheli Araçlarda Silah Ele Geçirildi
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Samsun İlkadım ilçesinde yapılan aramalarda, şüphe üzerine durdurulan iki araçta silah ve mühimmat bulundu. 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Samsun'da şüphe üzerine durdurulan iki araçta yapılan aramada silah ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Ankara yolu polis noktasında şüphe üzerine 2 ayrı araçta yapılan aramada; 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet 9 mm fişek ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. 2 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel