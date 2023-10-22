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Samsun'da Şüpheli Araçlarda Silah Ele Geçirildi

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Samsun İlkadım ilçesinde yapılan aramalarda, şüphe üzerine durdurulan iki araçta silah ve mühimmat bulundu. 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Samsun'da şüphe üzerine durdurulan iki araçta yapılan aramada silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Ankara yolu polis noktasında şüphe üzerine 2 ayrı araçta yapılan aramada; 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet 9 mm fişek ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. 2 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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