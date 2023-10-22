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Samsun'da Şüpheli Araçlarda Silah Ele Geçirildi

Samsun İlkadım ilçesinde yapılan aramalarda, şüphe üzerine durdurulan iki araçta silah ve mühimmat bulundu. 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.