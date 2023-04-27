Samsun'da sulama kanalına devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
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Samsun'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Samsun'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Bekir Sıtkı Murat'ın (66) kullandığı 14 BY 772 plakalı hafif ticari araç, Samsun Ankara kara yolu Gürgendağı mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.
Sürücü ile araçtaki Neriman Murat (63), Fatma Atagül (52) ile Bora Çarıkcı (38) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel