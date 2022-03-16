Samsun'da suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 6 zanlıya adli kontrol - Haberler

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Samsun'da suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 6 zanlıya adli kontrol

AA - Recep Bilek - Güncel
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Samsun'da suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 6 zanlıya adli kontrol

Samsun'da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAMSUN (AA) - Samsun'da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, çıkar amaçlı suç örgütlerinin deşifresine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kentte geçmiş yıllarda hakkında işlem yapılan ve halen yurt dışında firari durumda bulunan U.D'nin elebaşı olduğu örgüt üyelerinin sosyal medyadan haberleştiğini belirledi.

Örgüt üyelerinin kimliklerini tespit eden polis, operasyonla 6 şüpheliyi Canik ilçesindeki ikametlerinde yakaladı.

İkametlerde yapılan aramada tabanca, 3 fişek, 7 sentetik ecza hap, bir miktar metamfetamin, uyuşturucu içme aparatı, kurusıkı tabanca ve çelik yelek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Recep Bilek - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet, Samsun, Güncel, Haberler

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