Samsun'da Suç Örgütü Operasyonu: Bir Gözaltı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen suç örgütü operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Ordu'da bir suç örgütü adına silahlı eylem yapmak üzereyken yakalanıp tutuklanan şüphelinin "azmettiricisi" olduğu belirlenen S.E'nin, Samsun'da olduğu tespit edildi.

İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakaladı.

"Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan gözaltına alınan zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.