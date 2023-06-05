Samsun'da su seviyesi yükselen barajın kapakları açıldı

SAMSUN - Samsun 19 Mayıs Barajı'nda yoğun yağışlar nedeniyle yükselen şu seviyesi, baraj kapaklarının açılmasıyla normale döndü.

Aşırı yağışlar nedeniyle Dağköy bölgesinde bulunan 19 Mayıs Barajı'nda su seviyesi yükseldi. Bunun üzerine baraj kapakları açılarak, Engiz Çayı'na su bırakıldı. 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yoğun yağışlar nedeniyle 19 Mayıs Barajımız tamamen dolmuş ve sadece üst savaktan saniyede yaklaşık 600 metreküp su akmaktadır. Harici bir tahliye yapılmamaktadır. Takiplerimiz devam etmektedir. Tüm iş makinelerimiz ve ilçemizde özel sektörde bulunan iş makineleri belediyemiz bünyesinde çalışmaya devam etmektedir. Özellikle köprü ağızlarının tıkanmaması için yoğun çaba sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.