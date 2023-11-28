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Samsun'da su sayacı çaldığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

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Samsun'un Canik ilçesinde farklı yerlerden 12 su sayacı çaldığı ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'un Canik ilçesinde farklı yerlerden 12 su sayacı çaldığı ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, su sayaçlarının çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Bu kapsamda 5 adresten 12 su sayacı çaldıkları belirlenen M.C.T. ile A.K. yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Samsun Canik Samsun Güvenlik Hırsızlık Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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