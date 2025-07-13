Samsun'da Su Parkında Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Atakent Mahallesi'ndeki su parkında boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki A.E.B, babası tarafından fark edilerek sağlık ekiplerine haber verildi. Çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun'da su parkında boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Atakent Mahallesi'ndeki su parkına ailesiyle giden A.E.B, havuzda boğulma tehlikesi geçirdi.

Durumu fark eden baba F.B. (46) sağlık ekiplerine haber verdi.

A.E.B, bölgeye gelen sağlık ekiplerince kentteki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
İran basını: Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan İsrail saldırısında yaralandı

Günler sonra ortaya çıktı: Pezeşkiyan resmen ölümden dönmüş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güzelliğiyle büyüleyen kum zambaklarını koparması cüzdanı yakıyor

Güzelliğiyle büyülüyor, koparması cüzdanı yakıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.