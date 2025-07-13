Samsun'da Su Parkında Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuk Hastaneye Kaldırıldı
Samsun'un Atakent Mahallesi'ndeki su parkında boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki A.E.B, babası tarafından fark edilerek sağlık ekiplerine haber verildi. Çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Samsun'da su parkında boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Atakent Mahallesi'ndeki su parkına ailesiyle giden A.E.B, havuzda boğulma tehlikesi geçirdi.
Durumu fark eden baba F.B. (46) sağlık ekiplerine haber verdi.
A.E.B, bölgeye gelen sağlık ekiplerince kentteki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel