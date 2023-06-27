Samsun'da su kanalına düşen kişi yürüyerek kurtarıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde su kanalına düştüğü için aranan kişi, çalışmalar sırasında yürüyerek arama kurtarma ekiplerinin yanına geldi. İtfaiye, jandarma ve vatandaşlar yaklaşık 4 saat boyunca arama çalışması yaparken, kıyafetleri ıslak olan kişi yürüyerek kurtarıldı.