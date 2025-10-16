Samsun'da Spor Salonu Sahibine Saldırı: 2 Tutuklama

2 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA

Samsun'un Atakum ilçesinde spor salonu sahibi H.K.'nin otomobiline tabancayla ateş açtıkları gerekçesiyle gözaltına alınıp, sevk edildikleri adliyede hakimliğe çıkarılan 3 şüpheliden E.N.U. ve K.S.U. tutuklandı, E.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

E.N.U.'nun daha önce spor salonunda çalıştığı ve bu sırada yaşanan bir tartışmadan dolayı H.K. ile aralarında husumet olduğu belirtildi.