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Samsun'da spor merkezinde çıkan yangın söndürüldü

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Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan bir spor merkezinin saunasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında spor merkezinde hasar meydana geldi.

Samsun'un Bafra ilçesinde spor merkezinde çıkan yangın söndürüldü.

İsmet Paşa Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde bulunan 7 katlı binanın zemin katında bulunan spor merkezinin saunasında ısıtıcının fazla ısınmasıyla yangın çıktı.

Dumanları fark eden iş yeri sahibinin ihbarı üzerine, itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangın yerinde şerit çekerek güvenlik önlemleri aldı. Doğalgaz ekibi binaya giden doğalgaz boru hattını kapattı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Yangında spor merkezinde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

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