Samsun'da Sosyal Medyadan Havaya Ateş Eden 10 Zanlı Yakalandı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sosyal medyada havaya ateş ettiği görüntüleri paylaşan 10 kişi, jandarma tarafından yakalandı. Operasyonda ruhsatsız kurusıkı tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sosyal medyadan havaya ateş ettiği görüntüleri paylaşan 10 zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya platformlarından havaya ateş ettiği anları paylaşan 10 kişiyi tespit etti.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 9 ruhsatsız kurusıkı tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel