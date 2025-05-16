Samsun'da Sosyal Medyada Silahlı Paylaşımlar Yapan Genç Gözaltına Alındı

Samsun'da Sosyal Medyada Silahlı Paylaşımlar Yapan Genç Gözaltına Alındı
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Samsun'un Kavak ilçesinde düzenlenen operasyonda, sosyal medyada silahlı paylaşımlar yaptığı tespit edilen 24 yaşındaki A.D. gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Samsun'un Kavak ilçesinde düzenlenen operasyonda, sosyal medyada silahlı paylaşımlar yaptığı tespit edilen gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ortak çalışmada, sosyal medyada silahlı paylaşımlar yapan A.D'nin (24) adresi tespit edildi.

Kavak ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, ruhsatsız tabanca, 3 tabanca fişeği ile kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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