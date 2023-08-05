Samsun'da sopalı ve oraklı kavga: 2 akraba yaralandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde Şükrü S. ve Mehmet S. arasında çıkan tartışma sopalı ve oraklı kavgaya dönüştü. Şükrü S. başından ağır yaralanırken, Mehmet S. ise hastaneye kaldırıldı.