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Samsun'da sopalı ve oraklı kavga: 2 akraba yaralandı

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Samsun'un Alaçam ilçesinde Şükrü S. ve Mehmet S. arasında çıkan tartışma sopalı ve oraklı kavgaya dönüştü. Şükrü S. başından ağır yaralanırken, Mehmet S. ise hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde sopalı ve oraklı kavgada birbirlerini yaralayan 2 akraba, hastanede tedavi altına alındı.

Pelitpükü Karacak Mahallesi'nde Şükrü S. (40) ile akrabası Mehmet S. (38) arasında tartışma yaşandı.

Orakla başından ağır yaralanan Şükrü S., ambulans helikopterle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mehmet S. ise sağlık ekibince kaldırıldığı Alaçam Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahale sonrası Bafra Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

Devlet Hastanesi Alaçam Samsun Güncel Haberler

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