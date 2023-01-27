Samsun'da sondaj çalışması sırasında çıkan yangında 2 kişi yaralandı
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Samsun'un Havza ilçesinde yapılan sondaj çalışması sırasında çıkan yangında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Havza ilçesinde yapılan sondaj çalışması sırasında çıkan yangında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
İlçenin Aslançayır Mahallesi kırsalında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ekiplerinin yer altı madenleri tespiti için sondaj yaptığı esnada yer altında sıkışan metan gazının yüzeye çıkarken alev alması sonucu yangın çıktı.
Yangına ilk olarak şantiye çalışanları müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Yangını kontrol altına alan ekipler, söndürme çalışmasına devam ediyor.
Yangına müdahale ettikleri sırada yaralanan işçilerden Şerafettin Karaçay (44) ve Şemsettin Kaya (48), 112 Acil Sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.