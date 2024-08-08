Samsun'da Son 2 Ayda 14 Kişi Boğuldu, 180 Kişi Boğulma Tehlikesi Geçirdi

SAMSUN'da, deniz sezonunda son 2 ayda 14 kişi boğuldu, 180 kişi ise boğulma tehlikesi geçirdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, temmuz ayında, Samsun'un Karadeniz'e kıyısı olan iller arasında 13 mavi bayraklı plaj sayısıyla 1'inci, Türkiye'de ise 4'üncü sırada olduğunu açıkladı. Deniz sezonunun açılmasıyla Samsun'dan ve çevre illerden çok sayıda kişi özellikle hafta sonları serinlemek için plajları tercih etti.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan alınan verilere göre; Samsun'da son 2 ayda denize giren 14 kişi boğuldu. Boğulma tehlikesi geçiren 180 kişi ise cankurtaranlar ve çevredekiler tarafından sudan çıkarılıp, kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait 80 kişilik cankurtaran ekibi, boğulma tehlikesine karşı deniz botu, ATV tipi motor, dron, helikopter ve birçok araçla denizde ve sahilde faaliyetlerini sürdürüyor.